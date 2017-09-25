Тина Канделаки усомнилась в искренности борьбы Facebook с расизмом

Глава компании Марк Цукерберг не понесет значительных убытков от акции Stop Hate For Profit, считает ведущая.

Канделаки сомневается в искренности желания Facebook бороться с расизмом. Источник: almode.ru, expeditions.engin.umich.edu

Число компаний, которые бойкотируют рекламу в социальных сетях, разжигающих вражду, растет. К акции уже присоединились Coca-Cola, Unilever, Hershey’s, Honda. С 1 июля все эти бренды, перестанут платить за рекламу на Facebook, Instagram и других соцпорталах, чтобы эти платформы лучше боролись с расизмом, фильтровали посты и комментарии. Марк Цукерберг поспешил успокоить бренды тем, что предпринял меры по борьбе с расизмом в принадлежащих ему соцсетях и пообещал и впредь тщательно фильтровать контент на предмет хейтерских выражений. Однако российская телеведущая Тина Канделаки усомнилась в искренности борьбы Facebook с проявлениями дискриминации по расовому признаку.

По мнению Тины Гивиевны и скептиков, на которых она ссылается в своем Telegram-канале, уход этих компаний с Facebook и дочерних соцсетей Цукерберга, не скажется критически на состоянии Цукерберга. «Facebook зарабатывает куда больше на рекламе малого и среднего бизнеса, которую мы с вами видим каждым пятым постом в ленте», — процитировала Канделаки тех самых скептиков. Малые предприятия не могут себе позволить расторгать контракты и выплачивать неустойку. Таких фирм много, поэтому ущерб состоянию Цукерберга будет незначительным. При этом Bloomberg уже оценил убытки главы корпорации в 7,2 млрд долларов. Как скоро сумеет Цукерберг восполнить эту потерю, неизвестно. Если верить сведениям о его состоянии, которые публикует «Википедия», то у Марка останется еще 70 мрлд.