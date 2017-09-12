В Омске из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин больницу

Коронавирус подозревают у 30 медиков поликлиники и стационара.

В Городской клинической больницы №1 имени Кабанова в Омске сотрудники сразу нескольких отделений заразились коронавирусом. Вспышка COVID-19 зафиксирована в гематологическом, урологическом и торакальном отделениях, а позже, по данным NGS55.RU, заболевание было выявлено также в лор-отделении. Министерство здравоохранения региона подтвердило эту информацию.

Из-за новой вспышки инфекции больницу снова закрыли на карантин. В общей сложности у почти 30 медиков поликлиники и стационара подозревают COVID-19, как сообщает издание «Новый Омск». У доктора из гематологов заболевание уже подтвердили, ещё 15 медсестёр и 10 врачей находятся на лечении от пневмонии. Результаты исследования их мазков пока неизвестны.

В Минздраве не видят ничего удивительного в новой вспышке коронавирусной инфекции в ГКБ №1 имени Кабанова. Как объяснила в эфире «Радио России» глава регионального Министерства здравоохранения Ирина Солдатова, вирус может попасть в каждую больницу. Связано это с пациентами, которым требуется экстренная помощь. Сделать сразу КТ или проверить мазок не всегда представляется возможным, поэтому узнать вовремя, что пациент является носителем инфекции, в таких случаях не удаётся.

В ведомстве также заверили, что в настоящий момент все пациенты закрытой в Омске на карантин больницы получают необходимую помощь, сотрудники учреждения остаются на своём «боевом посту».