В Калининграде из-за COVID-19 закрыли группу в детском саду

По информации местного издания, вирус выявлен у одного из дошкольников.

В дошкольном учреждении Калининграда выявлен случай COVID-19. Фото: russo-turisto.net , wikipedia.org

Информационный портал kgd.ru сообщает о выявленном случае COVID-19 в дежурной группе одного из местных детских садиков. Издание указывает, что ребёнок посещал группу в детском садике № 20.

Новость появилась на фоне информационной сводки регионального оперштаба по контролю за распространением инфекции, в которой было подтверждено 15 новых случаев инфицирования. Согласно существующей процедуре, группу в детском саду закрыли, все посещавшие её дети и преподаватели будут помещены под медицинское наблюдение на дому, по окончанию которого потребуется сдать тест на наличие заболевания.

Из-за сложной существующих ограничительных мер, дошкольные учреждения в Калининграде работают в режиме дежурных групп, полностью открывать садики для посещения власти региона планировали с 6 июля. На сегодняшний день в городе зафиксировано 2426 случаев заражения COVID-19.