В Екатеринбурге напротив мэрии откроют стриптиз-клуб «Естествознание»

Заведение начнёт работу, как только будут сняты коронавирусные ограничения.

В «Естествознание» женщинам не попасть без мужского сопровождения. Фото: Psychologies, Фламп.

В Екатеринбурге, в здании, где ранее находился популярный в среде бизнесменов клуб «Юность», идёт ремонт. Как стало известно, в этом помещении сеть стриптиз-баров «Естествознание» вскоре откроет новый клуб.

Глава местного филиала Александр Игнатенко рассказал, что ремонтные работы и оформление вскоре будут завершены, а затем пройдёт конкурс для соискателей трудовых вакансий.

Стриптиз-клуб начнёт работу, как только власти снимут запрет на проведение мероприятий в точках общепита. Вероятно, «Естествознание» узнает об этом одним из первых, ведь заведение расположено напротив мэрии.

Входной билет на шоу будет стоить от 1000 рублей до 1200 рублей, в зависимости от формы оплаты — наличной или безналичной, соответственно. При этом, для женщин посещение стрип-бара будет возможным только в сопровождении спутника.

Впрочем, хозяева клуба не уверены, что правила, действовавшие до пандемии COVID-19, останутся прежними, поэтому условия для завсегдатаев могут измениться.

В соцсетях горожане иронизируют над странным соседством стриптиз-клуба и мэрии Екатеринбурга. Местные жители намекают, что власть имущим достаточно перейти «через дорогу» и расслабиться после трудового дня.