В Калужской области перенесли дату открытия детских лагерей

Оздоровительная кампания в регионе стартует только с началом третьего этапа снятия ограничений.

В Калужской области очистят территории детских лагерей от клещей. Источник: lagermatrosova.ru, stopklopu.com

В Калужской области лагеря не откроются 1 и 2 июля, как было запланировано ранее. Дату открытия лагерей снова перенесли. Начало оздоровительной кампании совпадет со стартом третьего этапа снятия ограничений. В регионе планируют открыть 11 загородных учреждений, а 254 организации будут работать в формате дневного пребывания школьников. Для детей также будут доступны центры организации культурного досуга, игровые площадки. Ребята смогут проводить время в учреждениях дополнительного образования, заниматься спортом.

Власти региона собираются обезопасить территории, где будут отдыхать дети. Участки подвергнутся обработке против клещей. Общая площадь дезинфекции составит 180 гектаров. На оздоровительную кампанию власти выделят 170 млн рублей. А заведения муниципального подчинения получат субсидию в сумме 30,6 млн рублей для организации лагерей дневного пребывания.