В Тюменской области собак и котов протестируют на коронавирус

Исследование покажет, сможет ли передаваться заболевание от людей — животным, и наоборот.

Коронавирус животных отличается от человеческого. Фото: md-eksperiment, Zik.

Ветеринарные клиники в Тюменской области предложили хозяевам собак, котов и других домашних питомцев, принять участие в добровольном и бесплатном исследовании. Животных протестируют на коронавирус, чтобы узнать, насколько велика вероятность заразиться человеку от пуделя и сможет ли хомячок подхватить вирус от любящей хозяйки.

Специалисты подчёркивают, что коронавирусные заболевания у животных известны давно. Этот тип вируса не стоит путать с COVID-19, эпидемия которого охватила всё человечество.

Опыты должны убедить ветеринаров в том, что постоянно мутирующие вирусы людей и братьев их меньших не перейдут в новое качество и не начнут поражать домашних питомцев и их хозяев в равной степени. Пробы, взятые у животных, будут направлены во Владимир для дальнейшего изучения.