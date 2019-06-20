Гоген Солнцев раскрыл место похорон ещё живой супруги-пенсионерки

Шоумен купил 2 места на кладбище рядом с домами друзей, но пока не решил, хочет ли быть захороненным рядом с Терешкович.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович, фото из Instagram @solntcev; кладбище, фото из Wikipedia.ru

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев позаботился о будущем Екатерины Терешкович и после её смерти. В интервью «Собеседнику» экс-звезда «Дома-2» раскрыл место похорон ещё пока живой супруги-пенсионерки.

По словам шоумена, он выкупил 2 места на кладбище в деревне Брянской области. Рядом с местом захоронения находятся дома близких друзей пары. Солнцев надеется, что они присмотрят за могилами.

Екатерина здорова и чувствует себя хорошо, однако Гоген призвал не забывать о возрасте его супруги, чем и объяснил столь преждевременную «заботу». Солнцев признался, что его устроила низкая стоимость места и красивая природа: рядом с кладбищем растут деревья, а недалеко протекает река.

«Думаю, Катя заслуживает быть погребенной на таком кладбище», — заявил Солнцев.

Хотя сама Терешкович не в восторге от поступка мужа и отказалась комментировать решение захоронить её в Брянской области. Она надеялась быть упокоенной на престижном Троекуровском кладбище в Москве, рядом со знаменитыми артистами.

Несмотря на покупку двух мест и обещание Терешкович быть с ней рядом и после смерти, шоумен еще не решил, хочет ли покоиться рядом с супругой-пенсионеркой. Второе место он раздумывает подарить подруге Лидии, которую в Сети назвали любовницей мужчины.

12 апреля 2018 года скандальный шоумен и его возлюбленная-пенсионерка официально поженились. 63-летняя невеста и 37-летний жених расписались в 4-м дворце бракосочетания в Москве.