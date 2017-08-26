В Рязани впервые за 70 лет ремонтируют поликлинику №14

Распоряжение губернатора поступило после публикации фото здания Михаилом Ходорковским.

Рязанская поликлиника №14 до ремонта и первые результаты. Источники фото: runews24.ru, vidsboku.com

Минздрав Рязанской области опубликовал первый фотоотчет с начала ремонта поликлиники № 14. Зданию бывшей Губернской Земской больницы, нач. XIX в. уже больше 200 лет, это памятник архитектуры федерального значения. Ремонтные работы здесь проводятся впервые за 70 лет.

Внимание общественности к состоянию поликлиники №14 привлекли фото, опубликованные Михаилом Ходорковским. После этого губернатор Михаил Любимов дал распоряжение отремонтировать здание «не позднее 2021 года». На посту главврача Владимира Шевцова сменил Андрей Мартынов. А министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий едва не лишился поста.

К ремонту приступили с начала года. Был проведен тендер, произведены научные, инженерные и технические исследования, подготовлена финансовая смета. Проект согласован с Минкультом России. Всего на капремонт уйдет около ₽60 млн.

Мартынов рассказал, что на сегодняшний день проведен косметический ремонт в коридорах и регистратуре, «проведены работы по поддержанию в эксплуатационном состоянии крыши». До начала зимы запланирован ремонт теплотрассы. Далее на очереди замена окон и дверей, электропроводки, канализации и сантехники, ремонт стен и потолков. То есть, основные работы еще впереди. На 2022 год намечена реконструкция фасада и крыши.