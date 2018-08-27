В Омске пациентке с 50% поражением легких дважды не нашли места в больнице

Минздрав области недостаток коек опровергает.

В Омске дважды отказались госпитализировать больную с симтомами Covid. Источники фото: omsk.aif.ru, glavcom, regnum.ru

В Омске в редакцию издания om1.ru обратилась за помощью 34-летняя женщина с подозрением на Соvid-19. Ей дважды отказали в госпитализации при наличии симптомов коронавируса.

Вчера девушке стало плохо, они с мужем вызвали скорую помощь. Медики приехали только спустя 11 часов. В МЧС-4 пациентке сделали компьютерную томографию и поставили диагноз — 2-х сторонняя пневмония с 50% поражением легких. Больная согласилась на госпитализацию. Но ни в одной больнице места для нее не нашли и попросили вернуться домой. При этом лечения назначено не было и тест на коронавирус женщине не сделали.

На следующий день больной стало хуже. Температура поднялась до 38 градусов, к симптомам прибавились одышка и слабость. Снова вызвали скорую. Но мест для госпитализации опять не нашлось. Дозвониться супруги ни в Минздрав, ни в Росздрав, ни даже к терапевту не могут, лечатся сами по назначению знакомого врача. За помощью обратились в СМИ.

При этом сегодня на запрос редакции «ФедералПресс» в Омском Минздраве ответили, что «ситуация с койками не такая уж плачевная». На 19 число там сообщали, что в наличии 1546 мест для коронавирусных больных, из которых занято только 831. Напомним, что динамика по области декларируется положительная. Поэтому отсутствие мест в больницах остается необъяснимым.