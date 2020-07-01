В регионе откроются 22 загородных лагеря и 754 пришкольных, с дневным пребыванием.

В Ростовской области началась детская оздоровительная кампания. Источники: truhanov.od.ua, travelask.ru

В Ростовской области началась детская оздоровительная кампания, принять школьников готовы 776 учреждений. Из них: 22 — загородные лагеря, 754 — пришкольные. Первые смены уже сформировали Болковский, Верхнедонский, Миллеровский, Белокалитвинский, Каменский, Неклиновский, Семикаракорский. Тарасовский районы. За ними детям откроют двери лагеря Азовского района и донской столицы.

Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева подчеркнула, что все учреждения проверили на соблюдение санитарных норм, правил пожарной и антитеррористической безопасности. Также чиновница добавила, что все здравницы получили санитарно-эпидемические заключения на работу.

С целью разнообразить досуг детей, в лагерях проведут профильные смены. Отдыхать дети смогут только в пределах региона. Выездные мероприятия в рамках оздоровительной кампании школьников не планируются. В связи с новыми требования Роспотребнадзора, родители не смогут навещать наследников во время смены. Общение будет происходить только посредством телефонной или видеосвязи.