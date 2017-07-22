В центре Читы полуголая девушка приставала к прохожим

Об инциденте сообщили очевидцы в VK-сообществе «Сейчас в Чите».

Девушка, фото из Pexels, здание аэропорта в Чите, Wikipedia.ru

Утром 4 июля предположительно на площади Революции в центре Читы внимание горожан привлекло странное поведение молодой особы. Полуголая девушка, ничем не прикрыв причинные места, вышла на прогулку в одной короткой майке. При этом горожанка вела себя неадекватно: приставала к прохожим и совершала странные телодвижения. Кадры инцидента сегодня появились в VK-сообществе «Сейчас в Чите».

Очевидцы сообщили, что руки девушка испачкала в красной жидкости, похожей на кровь. Она плохо осознавала происходящее. Горожане предположили, что полуголая особа находилась в состоянии наркотического опьянения.

В пресс-службе МВД Забайкалья прокомментировали инцидент. По словам представителя, сообщений о странной девушке не поступало, из-за чего установить личность и причины неадекватного поведения полуголой особы невозможно, передаёт ИА «Чита.ру».

Полуголая девушка в центре Читы, фрагмент видео из VK-сообщества «Сейчас в Чите»

Ролик с девицей без трусов просмотрели более 8 000 человек. В комментариях под постом пользователи Сети осудили авторов видео за равнодушие. Вместо того, чтобы помочь горожанке и попытаться скрыть её непристойный вид, они исподтишка наблюдали за ней и, забавляясь, снимали на видео, написали подписчики группы.