Жириновский раскритиковал «Минтранс» за намерение открыть международные перелёты в июле

Лидер ЛДПР боится, что осень и зиму страна вновь проведет в режиме изоляции.

Жириновский считает преждевременным открыть авиасообщение с другими странами. Источники:twitter.com, gulaytour.ru

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал российский Минтранс за намерение открыть международные перелёты уже в июле. Владимир Вольфович назвал это решение транспортного ведомства преждевременным. Политик напомнил, что вирус COVID-19 в мире еще не побежден. По мнению главы либерал-демократов, если россияне начнут вновь путешествовать за рубеж, то страна снова закроется на карантин, причём случится это осенью-зимой. Слова Жириновского выглядят еще убедительнее на фоне информации о второй волне коронавируса в Китае и Австрии.

Подписчики Жириновского комментируют его твит о перелетах россиян за рубеж. Источник: twitter.com/Zhirinovskiy/status/

Мнения подписчиков политика разделились. Одни комментаторы полны надежд, что небо все-таки откроют.

«Готов сидеть осенью и зимой на карантине. Пустите на морюшко», — написал один из фолловеров Владимира Вольфовича.

Представители другого лагеря согласны с лидером ЛДПР, что нужно подождать с международными перелетами хотя бы до 1 сентября. Исключение, по мнению комментатора, должны составлять спецрейсы по линии МИД и других ведомств.

«А просто потусоваться — надо потерпеть», — отметил пользователь Twitter.