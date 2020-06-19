Жириновский раскритиковал «Минтранс» за намерение открыть международные перелёты в июле

Лидер ЛДПР боится, что осень и зиму страна вновь проведет в режиме изоляции.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал российский Минтранс за намерение открыть международные перелёты уже в июле. Владимир Вольфович назвал это решение транспортного ведомства преждевременным. Политик напомнил, что вирус COVID-19 в мире еще не побежден. По мнению главы либерал-демократов, если россияне начнут вновь путешествовать за рубеж, то страна снова закроется на карантин, причём случится это осенью-зимой. Слова Жириновского выглядят еще убедительнее на фоне информации о второй волне коронавируса в Китае и Австрии.
Мнения подписчиков политика разделились. Одни комментаторы полны надежд, что небо все-таки откроют.
Представители другого лагеря согласны с лидером ЛДПР, что нужно подождать с международными перелетами хотя бы до 1 сентября. Исключение, по мнению комментатора, должны составлять спецрейсы по линии МИД и других ведомств.