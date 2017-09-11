Доходы меньше прожиточного минимума в 2019 году зафиксированы у 12,3% россиян, говорится в исследовании РИА «Новости».

Крайняя бедность в России сокртилась за 19 лет. Источник: pixabay.com

РИА «Новости» провели исследования крайней бедности в разных регионах России, основываясь на официальных данных Росстата, и выяснили, что уровень нищеты в целом по стране в период с 2000 по 2019 год значительно снизился.

По данным Росстата в 2019 году доходы меньше прожиточного минимума оказались у 12,3% населения страны (18 млн россиян). А в 2000 году доля населения за чертой нищеты составляла 29% (42,3 млн россиян). Таким образом крайняя бедность в России сократилась в 2,3 раза за 19 лет.

Лидером среди российских регионов, по исследованиям РИА «Новости», в 2019 году оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Там зафиксирован минимальный уровень бедности — 5,6%. Следом в рейтинге РИА «Новости» разместились Ненецкий автономный округ и Москва. А самым бедным регионом оказалась Республика Тува, где доля нищеты достигла 34,7%.

О снижении крайней нищеты в России также недавно доложили в ООН. Однако с такими выводами согласны не все эксперты, как сообщает «Федерал Пресс». Так, доктор экономических наук Михаил Делягин считает, что в ООН учитывали только статистику Росстата, но на деле в стране не видно уменьшения числа бедных.

А Максим Васильев из Финансового университета при правительстве РФ, отметил, что причин, способствовавших бы исчезновению нищеты, не наблюдалось, за исключением МРОТ, который по документам вырос.

Какой бы ни был уровень нищеты сейчас, численность населения, живущего за чертой бедности, по прогнозам экспертов, в будущем может вырасти на фоне мирового кризиса и пандемии.