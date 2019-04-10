В центре Самары хотят снести «дом с часами» XIX века

Горожане встали на защиту здания по улице Коммунистической и призвали на помощь депутата Михаила Матвеева.

Дом купца Кожевникова второй половины XIX века. Источник: группа ВКонтакте dom_s_chasami

Деревянное здание по улице Коммунистической принадлежит ко второй половине XIX века и известно как «дом с часами» или же «дом купца Кожевникова». Это место в центре Самары весьма популярно в туристических маршрутах, но с некоторых пор здание обветшало и теперь может исчезнуть.

Местные жители обратились к депутату Самарской губернской думы Михаилу Матвееву с просьбой помочь спасти часть культурного наследия, которое признали аварийным и хотят снести.

«Дом с часами» не входит в список объектов культурного наследия, но прочно связан с историей города и имеет свою легенду. Согласно этой городской легенде, купец Кожевников лишился дочери, которая умерла от чахотки. После этого отец установил на фасаде здания деревянные резные часы, которые постоянно показывали время кончины его ребёнка.

Депутат Матвеев не только откликнулся на просьбы горожан, но и направил губернатору области Дмитрию Азарову официальное письмо, в котором попросил рассмотреть все варианты сохранения городской достопримечательности конца XIX столетия. Копию письма депутат опубликовал в своём Twitter.

Запись со страницы депутата Михаила Матвеева. Источник: Twitter @ tweet_matveev

Аналогичное обращение Матвеев направил и главе городского округа Самары Елене Лапушкиной. Однако представители власти пока сохраняют молчание.