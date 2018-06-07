В Москве возродят деревянный дом, переживший наполеоновский пожар

В следующем году в Елоховском проезде в Москве закончится реставрация уникального архитектурного памятника – деревянного дома, который пережил пожар 1812 года.

Сейчас этому зданию – более 200 лет. Впервые оно упоминается в межевых книгах 1804 года. Тогда имение принадлежало секунд-майору Александру Демидову, продолжателю рода знаменитого горнодобытчика Прокофия Демидова. За годы своего существования дом был частью имения, позже в нем располагались редакция журнала, СМУ и даже общежитие. В конце 90-х часть зданий имения снесли, однако главное здание уцелело.

Как рассказал начальник столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, сейчас дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В ходе реконструкции специалисты проводят укрепление каменного фундамента постройки, восстанавливают деревянные конструкции здания и балки, а также ремонтируют крышу. Также будет полностью восстановлен исторический фасад здания – на нем появятся ниши, окна заберут чугунными решетками, на трубах установят дымники. Также будут восстановлены интерьеры старинного дома. Их частью станет старинная печь. Сейчас на реставрацию отправлены изразцы в стиле «Московия», которые был популярен в 19 веке. После восстановления они вернутся на печь и станут украшением интерьера здания. Кроме того, планируется восстановить лепные потолки и внутреннюю анфиладу комнат.