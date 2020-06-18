Певец Шура рассказал о примирении с мамой после 25 лет вражды

«Мама меня простила, я её простил. Мы лучшие друзья сейчас» — признался артист в YouTube-шоу Валерии.

Шура жалеет о ссоре с матерью. Источник: Instagram @shuramedvedev, YouTube-канал «Между нами».

Сложных отношений с матерью Александр Медведев, известный широкой публике под псевдонимом Шура, никогда не скрывал. Но в свежем интервью для YouTube-шоу певицы Валерии звезда решил рассказать более подробно о прошлых обидах и примирении с родительницей после многих лет вражды.

Как рассказал Александр, его связь с матерью оборвалась в самом начале карьеры. Восходящая звезда сильно повздорил с родительницей и отчимом, после чего между ними прекратилось всякое общение.

«25 лет не называть никого мамой тяжело… Так хотелось кого-то мамой называть, но этого не было…» — признался Шура в шоу «Почему я?».

Сам певец своё детство называет перековерканным. Детский дом в 9 лет, где с ним жестоко обходились другие дети, судебные разбирательства из-за квартиры, откуда мать выселила его после смерти бабушки, и ссоры из-за отчима с уголовным прошлым оставили свой след.

Шура уже не держит обиды на мать за детский дом и испорченное детство. 2 года назад они возобновили общение.

«Мама меня простила, я её простил. Мы лучшие друзья сейчас» — рассказал Медведев.

Шура также признался, что теперь они созваниваются и разговаривают каждое утро. И если в один день они друг другу не звонят, это означает, что что-то случилось.

Из своего трудного прошлого певец вынес много уроков. В заключение интервью Шура заявил, что больше никогда не обидит близкого человека. Единственное, что он хотел бы изменить в своей прошлой жизни — не ругаться с мамой, чтобы она осталась с ним рядом. Потому что 25 лет без неё дались ему тяжело.