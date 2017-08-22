С 15 июля в Перми изменятся маршруты пяти автобусов

Новые схемы движения внедрят в рамках заключительного этапа транспортной реформы.

В Перми изменятся маршруты пяти автобусов. Источник: pxhere.com, pexels.com.

В Перми приступили к заключительному этапу реформирования общественного транспорта, в рамках которого с 15 июля вступают в силу ряд нововведений. В первую очередь новшества коснутся маршрутов автобусов, сообщают в Администрации города.

Схемы движения изменятся в пяти автобусах: №4, №26, №59, №61 и №67.

Так, маршрут №4 теперь будет следовать не в микрорайон Садовый, а на площадь Дружбы. Маршрут №26 для сокращения времени в пути откажется от «петли» через площадь Дружбы, которую совершал между Дворцом спорта «Молот» и улицей Тургенева. Кроме того, часть рейсов 26 маршрута будет следовать до микрорайона Крольчатник через бульвар Гагарина и улицу Братскую.

Автобус №59 изменит конечную остановку. Теперь маршрут будет следовать из микрорайона Юбилейный до аэропорта Бахаревка. Однако, по просьбам местных жителей каждые 30 минут всё же 59-й автобус будет выполнять рейсы и по старому маршруту. Чтобы выбрать нужный маршрут пассажиром достаточно будет обращать внимание на указанную конечную остановку.

Маршрут 61-го автобуса для сокращения интервала движения с 15 июля начнёт ездить от микрорайона Новые Ляды через микрорайон Ива и следовать к Комсомольской площади.

Из маршрута №67 исключат остановку на площади Дружбы, оставив прямое следование по улице Макаренко. Кроме того, путь продолжится до микрорайона Заостровка.

Помимо этого, заключительный этап реформы предусматривает внедрение системы бесплатных пересадок и возможность оплаты проезда банковской картой во всех автобусах и трамваях.

Стоит отметить, что в скоро времени изменения ожидаются также в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. Должность замминистра ЖКХ займёт замглавы мусорного оператора «Теплоэнерго» Андрей Красников. На новом месте Красников займётся курированием сферы обращения с ТКО.