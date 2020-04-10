Учёные ждут новую мутацию коронавируса в ближайшие 10 лет

Опасная разновидность Sars-CoV-2 сможет передаваться от человека — животному и наоборот.

В ближайшие 10 лет вирус будет передаваться от человека к животным. Фото: Профиль, Известия Мордовии.

Профессор Ван Линьфа из Национального университета Сингапура уверен, что существующий вид коронавируса не остановится в своём «развитии» и в ближайшие 10 лет предстанет в своём новом воплощении. Учёные недаром ждут очередную мутацию вируса. Их изыскания позволяют делать неутешительные прогнозы.

Новая разновидность заболевания будет передаваться от человека — животному, а спустя некоторое время представители фауны смогут заражать Sars-CoV-2 людей, полагает исследователь. При этом, Ван Линьфа смотрит с пессимизмом на обратное инфицирование летучих мышей — эти представители отряда рукокрылых, которых успели заклеймить, как носителей коронавируса, переносят заболевание бессимптомно.

Другой сотрудник Национального университета Сингапура Алекс Кук считает, что истинное число инфицированных людей может быть в десятки раз больше официальных цифр. Узнать реальное количество заражённых позволит лишь проведение массовых анализов на наличие антител.

Ранее сообщалось, что сотрудники университета в Ухани предупредили о новых вспышках COVID-19. Исследователи также заявили о мутации вируса, очередная разновидность которого будет передаваться от животных — человеку и наоборот. Учёные уверены, что последнее обострении пандемии связано именно с летучими мышами.