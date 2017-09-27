Пользователи гадают, что за нечто плавает в местной воде.

Баржа с неопознанным плавучим объектом. Фото: tvsamara.ru

Житель Самары опубликовал снимок баржи с необычным креплением и поинтересовался, что это такое. Самарцев озадачил неопознанный плавучий объект в Волге. Они начали выдвигать свои предположение, что это может быть.

На снимке видно, как к барже прикреплена какая-то труба. В Сети некоторые предположили, что это ракета ВВС, другие же подумали, что это некоторый кусок от ракеты «Союз». Эксперты утверждают, что, вполне возможно, это колонна депропанизации и дибутанизации, которая используется на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее власти Сызрани рассказали, почему происходят перебои с водой. По словам властей, произошел некий порыв на магистральном водоводе диаметром 530 мм в Заусиновском районе. В данный момент ведутся работы. Позже станет ясно, когда ситуация с водой изменится в лучшую сторону.