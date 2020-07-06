В психдиспансере под Новгородом зафиксировали вспышку коронавируса

СOVID-19 обнаружили у 27 пациентов и медиков Валдайской клиники.

В Новгородской области в психдиспансере зафикисровали вспышку коронавируса. Источники: rossaprimavera.ru, onlinemarketingscoops.com

В психдиспансере под Новгородом зафиксировали вспышку СOVID-19. Среди пациентов коронавирусную инфекцию нашли у 27 человек. Также вирус нашли и у медработников Валдайской психоневрологической клиники, однако количество инфицированных врачей пока не называется.

По сообщению Минздрава Новгородской области, только у троих из зараженных были выраженные признаки заболевания, у остальных болезнь протекала бессимптомно. Два человека сейчас находятся в состоянии средней тяжести.

Лечить пациентов и врачей с СOVID-19 будут на территории этой клиники, без перевода в специализированные медучреждения. Необходимое оборудование и медпрепараты в Валдайской больнице имеются. При этом не уточняется, что или кто послужил источников вируса.

Оперативный штаб Новгородской области сообщил, что по состоянию на 7 июля 2020 года в регионе подтвердились 3178 случаев заражения. Выздоровели — 1652 пациента.