В Обнинске женщина родила ребенка на дому из-за страха СOVID-19

Беременная москвичка оказалась в Калужской области из-за карантина, и ни разу не посетила гинеколога.

В Обнинске женщина родила ребенка на дому, боясь заболеть коронавирусом. Источники: gipermed.ru, baby-kleidung.info

Жительница Москвы во время карантина оказалась в Обнинске Калужской области и не смогла вернуться в столицу. Поскольку женщина была беременна, ей нужно было наблюдаться у гинеколога, но из-за страха заразиться СOVID-19 москвичка ни разу не посетила врача.

И даже ребенка она родила на дому без врачей. В результате домашних родов младенец появился на свет в тяжелом состоянии из-за осложнений во время процесса и отсутствия квалифицированной помощи — роды принимал папа малыша.

Врачам же о своем намерении отказаться от родов в медучреждении москвичка не сообщила. В итоге родители новорожденного все равно вызвали скорую помощь.

Младенца госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в калужской больнице. Медики оценили состояние ребенка как критическое и подозревают у него синдром Дауна. Так как во время беременности женщина не делала УЗИ, то и не могла знать об этом диагнозе заранее.

Самой роженице уже оказали всю необходимую помощь и ее жизнь вне опасности. Заведующий Обнинским роддомом Виктор Самардак считает, что этот случай должен стать уроком для всех, кто предпочитает домашние роды квалифицированной помощи медиков.