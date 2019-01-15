Минздрав допускает возвращение ограничений из-за COVID-19 в Ростовскую область

Жителей региона призвали соблюдать все меры безопасности.

В Ростовскую область могут вернуться ограничения из-за коронавируса. Фото: pexels.com

В данный момент Ростовская область находится на втором этапе снятий ограничений по коронавирусу. Несмотря на это, Минздрав допускает возвращение ограничений в область из-за COVID-19. Данную информацию сообщила министр здравоохранения Татьяна Быковская.

Чиновница сказала, что в определенных странах уже начали возвращать ограничения, поэтому для ростовчан это должно быть уроком. Несмотря на это, она призывает жителей Ростовской области не преувеличивать значение коэффициента распространения инфекции, который сейчас в области равен практически единице. Колебания индекса министр не считает чем-то критичным.

Помимо ситуации с ограничениями на брифинге Быковская затронула тему энтеровируса. Министр считает, есть вероятность, что отдыхающие вне области могут привезти вирус с собой и заразить ростовчан. Поэтому Татьяна призывает жителей Ростовской области опасаться заболевания и придерживаться всех мер предосторожности.