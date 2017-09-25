Ростовская область стала второй в России по числу взяток

За первые 4 месяца 2020 года было зафиксировано 87 случаев взяточничества. Уступил регион только Москве.

Ростовская область заняла второе место в стране по числу взяток. Источники: pixabay.com, Wikimedia Commons.

Ростовская область не лучшим образом отличилась среди других регионов России. По количеству случае взяточничества в стране область стала второй, как сообщает издание donnews.ru.

На второе место по числу взяток регион определил Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. По данным портала, в Ростовской области за первые четыре месяца 2020 года было зафиксировано всего 87 преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки). Уступила Ростовская область только Москве, где по этой же статье было зарегистрировано 126 преступлений.

Количество взяток в Ростовской области (диаграмма сверху) и в Москве. Источник: crimestat.ru.

Кроме того, регион вошёл в пятёрку лидеров по числу зарегистрированных преступлений в России. К маю 2020 года в области всего было выявлено 25 619 фактов преступной деятельности, благодаря чему область заняла 5 строчку рейтинга. Во главе списка с показателями в 58 983 преступлений неизменно остаётся Москва.

Всего, по подсчётам Генпрокуратуры РФ, в Ростовской области за 4 месяца было совершено 1103 особо тяжких и 5043 тяжких преступлений.