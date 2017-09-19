В Кузбассе преподавателя ВУЗа заподозрили в получении взяток

В отношении женщины возбудили сразу четыре уголовных дела по подобным фактам, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Преподавателя ВУЗа в Кузбассе подозревают в получении взяток. Источники: pixabay.com, pxhere.com.

Сотрудница одного из ВУЗов Кузбасса попала в поле зрение работников Управления экономической безопасности (УЭБ) и противодействия коррупции (ПК). Педагог стала фигурантом сразу четырёх уголовных дел по ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

Женщину заподозрили в получении взяток за выпускные работы. По данным следствия, незаконную деятельность сотрудница ВУЗа осуществляла с декабря 2019 по июнь 2020 года. За этот период она написала дипломные работы четырём студентам, после чего оказала помощь в их защите перед Государственной аттестационной комиссией.

Сообщается, что за каждый диплом выпускники заплатили преподавателю по 27 тыс. рублей. А для передачи денег были задействованы посредники.

Сейчас материалы уголовных дел направлены в следственные органы. Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.