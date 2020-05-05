Посещать кладбища в Ростовской области не смогут жители старше 65 лет

Пожилые люди не должны подвергать своё здоровье опасности, заявил глава управления информационной политики Сергей Тюрин.

Пожилые люди в Ростовской области не смогут посещать кладбища. Источник: pixabay.com, pixnio.com.

В Ростовской области были частично сняты запреты, введённые в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Так, жителям региона разрешили снова посещать кладбища. Однако, как заявил глава управления информационной политики Сергей Тюрин, позволено это пока не всем.

Не смогут прийти на кладбище для приведения в порядок могил своих близких жители региона старше 65 лет. Объясняется такое решение тем, что пожилые люди не должны подвергать своё здоровье опасности, пишет ИА «ДОН 24».

Также часть послаблений коснулась въезда жителей других регионов в Ростовскую область. Никакие специальные документы для этого людям предъявлять не придётся. А гостиницы области уже с 6 июля начали принимать постояльцев.

Помимо этого, с 6 июля в Ростове снят запрет на купание в водоёмах. В настоящий момент жители могут отдыхать на 4 оборудованных пляжах: на городском пляже парка «Левобережный», муниципальном на Зелёном острове, а также пляжах «Дружба» и «Карьер» (частный).