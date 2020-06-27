В Ростовской области остались под запретом кино, театры, сауны и солярии

Ростовчанам пока придётся довольствоваться разрешёнными пляжами, бассейнами, летними кафе и салонами красоты.

Солярии, театры, концерты и аттракционы в Ростовской области пока под запретом. Фото: princessovna, bloknot-rostov, cityreporter

Снятие ограничений после пандемии COVID-19 значительно облегчило жизнь жителям Ростовской области. Снова стали доступны непродуктовые магазины, пляжи, парикмахерские, летние кафе и тренировки на свежем воздухе. Однако в регионе пока остались под запретом другие привычные важные отрасли городской инфраструктуры.

Например, работа кинозалов и театров пока не возобновлена. Слухи об их открытии 15 июля не подтверждены, но актёрские труппы активно репетируют, а некоторые театры перешли к онлайн-трансляциям спектаклей.

Недоступными также остаются сауны, бани и солярии, как и аквапарки. Они откроются после улучшения эпидемиологической ситуации. По-прежнему закрыты аттракционы в парках и горожанам не терпится вновь прокатиться на знаменитом колесе обозрения «Одно небо».

Всё так же под запретом остаются помещения ресторанов, кафе, клубов и концертных залов. Вместо них к услугам ростовчан предоставлены летние веранды и площадки.

Ранее сообщалось, что на сегодня заражение коронавирусом подтверждено в 21 городе и районе Ростовской области. За минувшие сутки в регионе инфицировано 90 человек. Самый высокий показатель — среди людей в возрасте от 45 до 65 лет — свыше 48%.