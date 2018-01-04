В Нижегородской области 11 пляжей признаны безопасными

МЧС допустило к работе 4 места для отдыха в областном центре и 7 в районах.

Пляжный сезон в Нижегородской области открыли 12 июня; фото НИА Нижний Новгород, 1mi

ГУ МЧС по Нижегородской области 29–30 июня проверило пляжи региона на готовность проведения досуга и запуска в эксплуатацию. Перечень из 11 допущенных для досуга мест огласили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Согласно списку, 4 соответствующих всем критериям безопасности пляжа расположены в Нижнем Новгороде: Третье озеро на Щелоковском хуторе, у Мещерского озера, зона по улице Архангельская, Сортировочное озеро в «Березовой роще». Еще 7 находятся в районах. Среди них база отдыха «Изумрудное», пляж на Горьковском водохранилище в посёлке Иваново, прибережье «Белой речки» и «Беленького песочка», «Верхний пруд» в городском округе города Выкса, пруды Боровое и Протяжка в Сарове, озеро Юрасовское на Бору. В этих местах жители Нижегородской области могут отдыхать и принимать солнечные ванны без риска и вреда для жизни.

Открытие пляжного сезона в Нижегородской области состоялось 12 июня. Однако посещать места массового отдыха можно с соблюдением правил самозащиты и социальной дистанции.

Всего на учете регионального МЧС состоит 48 пляжей: 17 в Нижнем Новгороде и 31 в районах.