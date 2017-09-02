Москвичи с инвалидностью помогут бороться с нарушителями парковки

Работу водителем на специально оборудованном авто с камерами для фиксации предоставляет ЦОДД.

Автомобили для фиксации нарушителей парковки, фото с портала mos.ru, transport.mos.ru

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве переоборудовал 2 машины с комплексами фото- и видеофиксации (парконы) под ручное управление. Теперь на них смогут работать граждане с инвалидностью. Таким образом они помогут бороться с нарушителями парковки. Об этом сообщил Егор Чернов, замглавы дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД.

Чернов отметил, что центр стремится создать условия для работы людей с ограниченными возможностями, так как они всегда испытывают проблемы при трудоустройстве. Работа на парконах создана в рамках программы «Доступная среда». Автомобили полностью управляются руками. Функции педалей газа и тормоза выполняет рычаг под правой рукой.

От сотрудников требуется строгий выезд по заданным маршрутным листам по времени, патрулирование. Самому водителю ничего делать не придётся: комплекс фото- и видеофиксации автоматически записывает все нарушения.

При востребованности, ЦОДД готов переоборудовать дополнительные автомобили для работы москвичей с инвалидностью. На данный момент на парконе работает один человек. Любой малоподвижный человек с водительским удостоверением и медицинской справкой может получить работу с зарплатой выше 50 000 рублей. В зависимости от группы инвалидности москвичи смогут работать разное количество часов.