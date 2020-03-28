Россия возобновит международные перелеты в два этапа

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что снятие ограничений на авиасообщение зависит от статистики заболеваемости за последние 14 дней.

Россия возобновит международные перелёты. Источники: gospelguitarcourse.com, free-wallpapers.su

В Минтрансе РФ сообщили, что планируют возобновить авиасообщении России с зарубежными странами. Москва восстановит международные перелеты в два этапа, однако представители транспортного ведомства не пояснили, в чем эти этапы будут состоять. А в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что поэтапное снятие ограничений на перелеты вызвано эпидемиологической ситуацией в странах ближнего и дальнего зарубежья. Представители оперштаба добавили, что примут во внимание коэффициент распространения COVID-19 и официальная статистика по количеству инфицированных за последние 14 дней в конкретной стране, куда планируется рейс. Также важную роль сыграет и статистика заболеваемости за последние две недели на 100 тысяч населения.

Инициатива открыть международные перелёты поступила сразу из трёх источников: Минтранса, Росавиации и компании «Аэрофлот». Ранее сообщалось, что воздушное сообщение с другими странами Россия возобновит уже в августе, и первыми пунктами назначения станут страны СНГ.