В Кабардино-Балкарии ребенка с ДЦП выгнали из детсада

Обращение матери мальчика передаёт Telegram-канал «Mash».

Детсады готовы принять ребенка с ДЦП, фото m.alterainvest.ru; Twitter @babygold63

«Он не заразный. Имейте в виду, этот ребёнок не заразный!», — обратилась к землякам жительница Кабардино-Балкарии, сына которой вновь выгнали из детсада. Видеообращение родительницы опубликовал Telegram-канал «Mash» 10 июля.

Женщина пояснила, что накануне пристроила 11-летнего сына с ДЦП в частный детский сад. Через 30 минут первого дня ей позвонила воспитатель группы и попросила забрать ребенка. Она принесла извинения матери и пояснила, что один из родителей выступила против нахождения в одной группе её наследника и мальчика с ДЦП.

Это уже не первый случай, когда 11-летнего уроженца КБР выгоняют из дошкольного учреждения из-за недопонимания родителей, добавила мама мальчика. Источник уточнил, что заболевание замедлило умственное развитие ребенка. Сейчас он находится на одном уровне с 1,5-годовалым малышом и абсолютно безобиден для окружающих. Более подробной информации о ситуации не приводится.

«Это очень больно. Больно знать, что твоего ребёнка не считают за человека», — мама мальчика пожелала остальным родителям никогда не ощущать и половины того унижения, которому они подвергают её сына.

Обращение мамы мальчика, которого выгнали из детсада; видео из Telegram-канал «Mash»

На форуме «ЯПлакалъ» мнение пользователей насчёт приведённой «Mash» ситуации разделились. Некоторые осудили родителей здоровых детей: «Если ДС берут такого ребёнка, следовательно они обязуются обеспечить должный присмотр за ним и безопасность для всех детей». Другие же посоветовали мамочке пристроить сына в спецучреждение и не рисковать здоровьем других детей.