В Крым отправили первые прямые рейсы из Владивостока

Самолёты будут летать раз в неделю по субботам, а полёт займет 10 часов.

В Крым из Владивостока будут летать прямые авиарейсы. Источники: travelask.ru aviateka.su new.sipaero.ru

Пресс-служба международного аэропорта Владивосток сообщила, что в Крым отправили первые прямые авиационные рейсы. Их открыла авиакомпания «Россия». Пресс-представители воздушной гавани Приморья отмечают, что впервые удалось наладить прямое авиасообщение между этими регионами. Самолёты из Владивостока в Крым будут летать еженедельно по субботам. Для транспортировки пассажиров используют Boeing 747-400. В них предусмотрены места бизнес-класса, а длительность перелёта составляет 10 часов.

Гендиректор аэропорта Владивосток Андрей Виниченко отметил, что жители Приморья смогут провести отпуск в России, что актуально именно сейчас, когда кордоны закрыты и международные рейсы не выполняются. Крым, по его словам, станет хорошей альтернативой зарубежным курортам. Первый самолёт из приморской столицы в Симферополь вылетел 11 июля в 09:08.

Ранее стало известно, что 6 июля во Владивостоке наладили регулярное авиасообщение с городом Сочи.