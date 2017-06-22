С 1 июля россиян освободили от расходов на электросчётчики

Все затраты по их покупке и обслуживанию лягут на энергокомпании, что позволит гражданам экономить 5-20 тыс. рублей.

Минэнерго освободил россиян от расходов на приборы учёта электроэнергии. Фото: pixabay.com, pxhere.com.

Ответственность за приборы учёта электроэнергии с 1 июля 2020 года перешла к энергокомпаниям. Россиян освободили от расходов, связанных с покупкой, установкой и обслуживанием счётчиков, как сообщает пресс-служба Минэнерго.

Граждане России по-прежнему отвечают за сохранность электросчётчиков, размещённых на территории участка частного дома или в квартире. А все затраты и проверка электроприборов лягут на сетевые организации. Таким образом, нововведение Министерства энергетики РФ позволит сэкономить россиянам 5-20 тыс. рублей.

Сообщается также, что с 1 июля этого года власти регионов и поставщики электроэнергии на своё усмотрение будут устанавливать либо «простые» приборы учёта, либо «интеллектуальные», автоматически передающие данные электрокомпаниям. С помощью них граждане смогут отслеживать показания счётчика не только на самом приборе, но и онлайн. Помимо этого, жители смогут проверять качество электроэнергии. Указ об обязательной установке «интеллектуальных» счётчиков вступит в силу только 1 июля 2022 года.

При этом в Минэнерго отмечает, что с введением новых правил обслуживания счётчиков тарифы на электричество в стране не будут расти сверх уровня «инфляции минус».