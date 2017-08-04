Туристы в Сочи не соблюдают меры безопасности и игнорируют запреты властей

Российские отдыхающие заполонили пляжи курорта, а местные жители опасаются второй вспышки «китайской инфекции».

Пляж в Сочи, медицинская маска. Фото: googleusercontent, znak

Количество туристов достигло показателя аналогичного периода прошлого года. Официально курорт посетили 830 650 человек.

Туристы после завершения самоизоляции забыли о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски на территории общественных мест. Люди отдыхают, как и до пандемии, словно забыв о ней.

Запреты властей Сочи не оказали должного действия на отдыхающих. Туристы игнорируют призывы местных администраций. Работники сферы обслуживания в Краснодарском крае, с одной стороны, радуются множеству туристов, с другой – они опасаются возможного заражения.

Торговые центры Сочи сообщают о нескончаемом потоке людей без масок и без соблюдения соцдистанции. Боле того, за этим сейчас уже никто не следит. Директор пляжного комплекса «Роза Хутор» вторит данному сообщению и жалуется, что не способна заставлять туристов носить маски. Те не обращают на неё внимания. Муниципальные и частные автобусы заполняются битком.

Сайт мэрии Сочи содержит информацию о том, что, по сравнению с июнем этого года, в два раза вырос спрос на авиа и железнодорожные билеты.

Администрация Сочи и курорты в Краснодарском крае выпустили памятки для работников пляжей и туристов. Владельцы пляжных зон обязаны обеспечивать социальное дистанцирование при расстановке оборудования и инвентаря. Однако туристы массово поступают, как захотят.

Региональное руководство сняло с себя ответственность за контроль безопасности туристов. Масочный режим и социальная дистанция являются зоной ответственности самих отдыхающих.