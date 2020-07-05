Врач США предрекает миру третью волну коронавируса

Чад Крилич считает, что новый виток эпидемии начнется на фоне заболевания гриппом.

Американский врач предрекает третью волну коронавируса. Источники: tass.ru, yandex.uz

Врач из США Чад Крилич в интервью изданию Deutsche Welle заявил, что мир ждёт не только вторая, а еще и третья волна COVID-19. Эксперт поясняет, что ситуация с пандемией напоминает трёхактную пьесу. Медик предрекает, что рост заболеваемости начнётся из-за того, что граждане ослабят бдительность. В США, по словам Крилича, уже происходит рост заболевших, поскольку в мае в стране начали снимать ограничения. Эксперт призывает обратить на это внимание и обеспечить людей лекарственными препаратами и тест-системами.

Новая волна заболевания, по мнению эксперта, начнётся на фоне вируса гриппа. Также на возникновение волны повлияет поведение людей и тот факт, будет ли создана эффективная вакцина против китайского вируса. Сам Крилич в скорое изобретение вакцины не верит. Он отмечает, что это попытка выдать желаемое за действительное, а о подвижках в этом вопросе говорить преждевременно.