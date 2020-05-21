К новому всплеску заболеваемости может привести несоблюдение правил гигиены.
На фоне постепенного снижения количества выявленных носителей болезни, ученые начали прогнозировать вероятность повторения мирового всплеска заболеваемости. Эксперт Минздрава оценил вероятность второй волны пандемии COVID-19.
По мнению главного инфекциониста ведомства Владимира Чуланова, вероятность повторения сценария с антирекордами по заболеваемости зависят от человеческой сознательности. Так, соблюдение средств безопасности и гигиенических мер могут снизить вероятность возникновения второй волны пандемии.
В качестве примера эксперт приводит опыт Индии и США, где число заболевших продолжает устанавливать антирекорды. Это обусловлено «несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций», уверен Чуланов.
Важно носить маски, тщательно и регулярно мыть руки, и соблюдать меры социального дистанцирования. Это сможет предотвратить резкий рост заболеваемости, подчеркивает Владимир Чуланов.
Напомним, США, Бразилия и Индия продолжают ставить антирекорды по распространению коронавирусной инфекции. Так, недавно в США было выявлено более 66 тысяч новых случаев заражения, а общее число выявленных случаев уже превышает 3 млн человек.
Стоит отметить, что Чуланов не един в своем мнении. Так, ранее американский эксперт Чад Крилич предположил, что снижение бдительности населения планеты может привести не только ко второй волне пандемии, но и обеспечить третий период всплеска заболеваемости.