К новому всплеску заболеваемости может привести несоблюдение правил гигиены.

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На фоне постепенного снижения количества выявленных носителей болезни, ученые начали прогнозировать вероятность повторения мирового всплеска заболеваемости. Эксперт Минздрава оценил вероятность второй волны пандемии COVID-19.

По мнению главного инфекциониста ведомства Владимира Чуланова, вероятность повторения сценария с антирекордами по заболеваемости зависят от человеческой сознательности. Так, соблюдение средств безопасности и гигиенических мер могут снизить вероятность возникновения второй волны пандемии.

В качестве примера эксперт приводит опыт Индии и США, где число заболевших продолжает устанавливать антирекорды. Это обусловлено «несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций», уверен Чуланов.

Важно носить маски, тщательно и регулярно мыть руки, и соблюдать меры социального дистанцирования. Это сможет предотвратить резкий рост заболеваемости, подчеркивает Владимир Чуланов.

Напомним, США, Бразилия и Индия продолжают ставить антирекорды по распространению коронавирусной инфекции. Так, недавно в США было выявлено более 66 тысяч новых случаев заражения, а общее число выявленных случаев уже превышает 3 млн человек.

Стоит отметить, что Чуланов не един в своем мнении. Так, ранее американский эксперт Чад Крилич предположил, что снижение бдительности населения планеты может привести не только ко второй волне пандемии, но и обеспечить третий период всплеска заболеваемости.