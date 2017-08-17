Врач: вторую волну Covid-19 осложнят сезонные ОРВИ

К этому времени медицинскую систему необходимо мобилизовать, считает профессор Леонид Эйдельман.

Вторая волна коронавируса будет иасштабнее первой. Фото: iz.ru, ria.ru, lenta.ru

Издание «РИА Новости» взяло интервью у экс-главы всемирного профсоюза врачей WMA профессора Эйдельмана из Израиля. Доктор Эйдельман считает, что в мире уже сейчас наблюдается нарастание второй волны заболеваемости Covid-19. Пик врач прогнозирует на ноябрь–декабрь. Его серьезно осложнят сезонные ОРВИ и это будет «большой проблемой». Потому что сложно будет сразу отличить обычную простуду от Covid.

Система здравоохранения должна быть подготовлена и заниматься этим нужно уже сейчас, настаивает Эйдельман. При этом вовсе не обязательно вводить всеобщий карантин при каждой вспышке инфицирования. Локальные ограничительные меры гораздо меньше отразятся на экономике, но позволят держать вирус под контролем.

Эйдельман предвидит также намного большее число заболевших во вторую волну, по сравнению с апрелем-маем. А число зараженных на самом деле серьезно превышает число выявленных больных. «С этим нужно привыкать жить», поскольку по самым оптимистичным прогнозам, вакцина от Covid-19 появится не раньше конца весны следующего года.

Ряд ученых, в частности доктор наук вирусолог Анатолий Альштейн, считают, что коронавирус, как и все подобные ему вирусы до этого постепенно мутирует, снижая свою смертоносность. В целях распространения популяции, ему гораздо «выгоднее» чтобы носитель прожил как можно дольше. Но на это вирусу потребуется от 1 до 3-х лет.