Эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19 в Германии

За период пандемии в стране зафиксировано 108 смертей от вируса.

Флаг Германии на здании Рейхстага, Pixabay; люди в масках, Pexels

Уровень смертности от COVID-19 в Германии в пересчете на 1 млн населения стал самым низким в Европе. Тобиас Курт, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета, объяснил низкую смертность от COVID-19 в стране. В частности, это связано с образом жизни немцев и реакцией властей на рекомендации ВОЗ, передаёт РБК.

Эпидемиолог считает, что система здравоохранения ФРГ была готова к борьбе с коронавирусом. Администрация ФРГ сделала акцент на подготовке медучреждений заранее, и к вспышке вируса страна подошла в режиме повышенной готовности. Вовремя был введен карантин, что существенно сократило распространение инфекции и заражение пожилых людей — группы риска.

Второй фактор, которым эпидемиолог объяснил низкую смертность от COVID-19, связан с разъединением поколений одной семьи. Старики в ФРГ предпочитают жить отдельно от детей и родственников. Следовательно, во-первых — они защищены от контактов, во-вторых — число людей в одном доме значительно меньше, чем во многих южноевропейских странах.

По статистике на 3 июля, в мире выявлено более 10,7 млн зараженных COVID-19 (умерло 517 000, выздоровели 5,5 млн).

Профессор Хендрик Штреек предсказал новую вспышку коронавируса в Европе осенью, что связано с сезонным повышением заболеваемости в холодную и сухую погоду, передают РИА Новости.