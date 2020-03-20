Россия готова обеспечить мир вакциной против COVID-19

Об этом на саммите «Глобальная цель — объединимся ради будущего» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения РФ, Михаил Мурашко. Фото: wikipedia.org , Youtube-канал «Global Citizen»

27 июня Россия приняла участие в международном саммите, организованном Европейским союзом, темой обсуждения были меры по предотвращению дальнейшего распространения COVID-19. В переговорах участвовал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В формате телеконференции он заявил, что РФ готова обеспечить другие государства вакциной против заболевания.

По заявлению чиновника, в случае возникновения второй волны коронавируса, помимо вакцины страна готова поставлять тест-системы и противовирусные препараты. 18 июля в России начались клинические испытания вакцины от COVID-19 в которых принимают участие две группы людей, набор добровольцев проходил среди военнослужащих Министерства обороны. Ориентировочные сроки завершения испытаний — конец июля.

Также Мурашко предложил другим участникам саммита обеспечить финансированием транснациональные фармацевтические компании, исследующие заболевание и продвигать в развивающихся странах современные методы по борьбе с COVID-19.