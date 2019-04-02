Чиновники Петрозаводска проверяют, как люди носят маски в транспорте

Сотрудники горадминистрации не установили грубые нарушения, однако ряд пассажиров получили замечания, что неправильно носят защитные средства.

Троллейбус Петрозаводска, правильное ношение защитной маски. Фото: stolicaonego, ptzgovorit

Всего в ходе рейда по маршрутам Петрозаводска чиновники проверили 42 троллейбуса и автобуса. Они контролировали выполнение распоряжения главы Карелии об обязательном пользовании средствами индивидуальной защиты в общественном транспорте.

Артур Парфенчиков, возглавляющий регион, установил — маски в транспорте закрывают не только нос и рот, но и подбородок. Помимо того, губернатор учредил правила по оборудованию мест для пассажиров, в которых они могут обработать руки антисептиками, а также по регулярному проведению дезинфекции салонов автобусов и троллейбусов.

Сайт горадминистрации Петрозаводска 12 июля разместил информацию, что серьёзных нарушений в ходе проведённой проверки найдено не было. Тем пассажирам, которые носили маски «неправильно», чиновники сделали замечания

На сегодняшний день медики Карелии подтвердили 1738 случаев «китайской инфекции» на территории региона. На протяжении последних суток выявлено ещё 15 фактов короновируса. Количество излечившихся – 950 человек, смертность – 10 пациентов.

На территории Петрозаводска продолжается действие обязательного масочного режима. Рестораны, кафе и бары открыты, однако их сотрудники обязаны носить защитные лицевые экраны или защитные очки.

Городская администрация нормально справляется с пандемией и не намерена расслабляться в период открытия Петрозаводска для обычной жизни.