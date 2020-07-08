Мэрия Краснодара частично ушла на «удалёнку» из-за коронавируса у ряда сотрудников

Власти предприняли дополнительные меры по санитарному контролю в связи с заболеванием некоторых работников «китайской инфекцией».

Мэрия Краснодара, глава города Евгений Первышов. Фото: kubnews, cdnimg

В здании администрации Краснодара усилили санитарную обработку. Особо тщательной она была в помещениях, где работали заболевшие коронавирусом сотрудники. Часть подразделений вновь вернулась к работе на «удалёнке».

Сообщение 13 июля 2020 сделал мэр Краснодара Евгений Первышов на аппаратном совещании. Глава города проинформировал, в администрации выявлены новые случаи коронавируса, что стало причиной перевода ряда подразделений в режим удалённой работы.

Лица, контактировавшие с заражёнными, изолированы и находятся под динамическим наблюдением.

Мэр Краснодара выступил с призывом к руководителям структурных подразделений администрации контролировать состояние сотрудников и не допускать появления на работе тех, у которых признаки респираторного заболевания.

Помимо того, Первышов дал задание подчинённым провести анализ и установить, все ли меры приняты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди работников горадминистрации.

На прошлой неделе «китайскую инфекцию» обнаружили у Веры Галушко, которая возглавляет Городскую думу.

В то же время, в Краснодаре медики зафиксировали только небольшой рост новых случаев заражения COVID-19. Обстановка в городе остаётся стабильной.

На 13 июля 2020 в Краснодаре по официальным данным инфекцией заразилось 2204 человека, количество выздоровевших — 1719. На изоляции в обсерваторе — 118 человек, которые прибыли из-за границы.

Таким образом, рано говорить о полной победе над коронавирусом. Следует продолжать соблюдать меры предосторожности. Тем более, что начался курортный сезон.