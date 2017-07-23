Глава администрации Мурманска попал в больницу с COVID-19

Евгения Никору госпитализировали 7 июля после получения положительного результата теста.

Глава администрации города Мурманск Евгений Никора. Источник: Instagram @ nikora_evgeniy_murmansk

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Мурманске было выявлено 124 новых случая заболевания коронавирусом. Одним из болевших стал глава администрации города Евгений Никора. 7 июля его госпитализировали в больницу с COVID-19 медики, сообщает «Северпост».

О том, что он попал в больницу, чиновник самостоятельно сообщил местным СМИ. Госпитализация потребовалась после получения положительного результата теста на инфекцию. При этом, по его словам, чувствует он себя нормально, но врачи до сих пор не сказали, сколько потребуется пробыть на лечении в стационаре.

Осложняет ситуацию тот факт, что Евгений Никора, как глава администрации Мурманска, регулярно проводил личные встречи с другими представителями власти региона.

Накануне обнаружения заболевания у чиновника также появились сообщения, что заразились COVID-19 сразу два его помощника — Виталий Розыскул и Андрей Изотов. Однако официально эта информация ещё не была подтверждена. О вспышке вируса среди заместителей Никоры сообщил источник из администрации города, как пишет «Северпост». Не исключено, что именно это вынудило главу Мурманска сдать тест, который в результате оказался положительным.