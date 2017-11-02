В Липецкой области чиновника уволили за маты при обучении подчинённых

Глава управления внутренней политики администрации оскорблял коллег при объяснений правил дискредитации политических оппонентов в соцсетях.

Здание администрации Липецкой области, фото из Wikipedia.ru; рабочий стол, фото с портала Pexels

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, уволил главу управления внутренней политики региональной администрации Сергея Фрольцова за маты при обучении подчинённых. Решение руководителя области 3 июля огласил Михаил Шаршаков, начальник отдела информационного сопровождения администрации.

GOROD48 передаёт, что коллеги уволенного чиновника распространили в СМИ аудиозаписи и скриншоты сообщений Фрольцова в пабликах. В них ныне экс-сотрудник администрации Липецкой области объясняя подчинённым правила дискредитирования политических конкурентов, использовал много нецензурных фраз и оскорблений, выражался грубо и резко. Брань Фрольцова перечеркнула все заслуги за 1,5 года работы в администрации.

Коллеги уволенного утверждают, что чиновник говорил матами, а распространившиеся скриншоты и аудиозаписи отлично отражают его характер. Высказывания госслужащего получили широкую общественную огласку. Артамонов посчитал, что своим поведением Фрольцов переступил через этические нормы чиновника и считает это недопустимым. По этой причине губернатор уволил госслужащего.

2 июля Игорь Артамонов большинством голосов избран секретарём липецкого отделения «Единой России». В своем обращении чиновник подчеркнул необходимость обновления партии, изменил состав политсовета в сторону омоложения, и заявил о персональной ответственности глав районов за рейтинг доверия к ЕР в их территории.