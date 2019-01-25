Госдума одобрила законопроект о новом порядке раздела супружеского имущества

Делить «совместно нажитое» станет проще, а «обанкротиться» можно будет вместе.

Госдума одобрила проект о семейном имуществе. Фото: Taxandsupernewsroom, medium.com

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о совместном имуществе супругов и новом порядке его дележа во время развода.

В нем предлагаются изменения семейного кодекса по нескольким направлениям.

Первое — рассматривать совместно нажитое имущество не как сумму объектов (так оно видится сейчас и его дележ проходит в несколько этапов), а как общая «совокупность активов и пассивов». И делить его предлагается за один раз.

Второе — делить имущество предлагается согласно долям. Они могут быть установлены по согласованию супругов или в судебном порядке. При этом, заключение сделки без разрешения супруга/ги, будет влиять на величину доли.

Третье — предлагается усилить влияние брачных договоров и их вес при разделе имущества.

Четвертое — вводится понятие «совместного банкротства» супругов при наличии общего длга.

Пятое — приобретаемая недвижимость будет автоматически включаться в ЕГРН как совместная.

В целом, если законопроект будет принят, развестись россиянам станет проще и быстрее. Ну и дешевле, поскольку сократится количество судебных заседаний.