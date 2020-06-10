Американцы создали ВАЗ-2105 с японским «сердцем»

От «Жигулей» в доработанном седане осталось мало.

Фото: ВАЗ-2105 2JZ VFTS, источник: Instagram @2jz_lada

Продукция «АвтоВАЗ» долгое время экспортировалась на европейский и американский рынки и одно время даже пользовалась популярностью у покупателей. Однако продолжительное время без обновлений сделало свое дело, и «Жигули» за границей были популярны недолго. Но у этого жестяного кузова есть потенциал для тюнинга: так, например, американцы, которым принадлежит Instagram-аккаунт @2jz_lada, создали ВАЗ-2105 с японским «сердцем».

Советский раллийный мотор VFTS был убран, а вместо него установили знаменитый 2JZ-GTE объемом 3,0 литра и мощностью в стоке около 280 «лошадок». Затем в этой «Пятерке» пошли еще дальше и увеличили мощность до «сумасшедших» 540 лошадиных сил. Для такой малой массы это огромные цифры.

Конечно, это узконаправленный «Жигуль», и ни о каком комфорте здесь говорить не приходится — все доработки созданы именно для гоночных раллийных трасс. Но одного лишь мотора не хватит для завоевания призовых позиций на соревнованиях, поэтому здесь есть еще «куча» необходимого тюнинга, который приближает эту «Пятерку» к подиуму.

Сделано облегчение кузова, салона, гоночный топливный бак, толстый радиатор и интеркулер, и подвеска от «Тойоты». У автолюбителей также могут возникнуть вопросы по распределению веса, так как 2JZ-GTE чугунный и тяжелый, но переживать не стоит: мотор установлен ровно по середине передней оси и, соответственно, утоплен в салон, что не должно нарушать развесовку и портить управляемость.

Фото: ВАЗ-2105 2JZ VFTS, источник: Instagram @2jz_lada

По сути, в этом «Жигуле» от советского автопрома осталось одно название и внешний вид. В остальном это уже другая машина, кстати, имеющая аналог, построенный в России — знаменитую «Жигу-царь» Федора Воробьева, приспособленную для дрифта и показывающую успешные результаты в RDS.