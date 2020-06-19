Корейский кроссовер выйдет на рынок через год, летом.

Фото: Hyundai Creta второго поколения, источник: Hyundai

Паркетник Hyundai Creta нового поколения приедет в Россию в 2021 году. Об этом в интервью журналистам «За рулём» рассказал Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ».

На сегодняшний день «Крета» второй генерации реализуется только на индийском и китайском рынках. Автомобиль поступил в продажу в Индии в феврале 2020 года, а в КНР – в октябре 2019-го. В России же появится «своя» версия кроссовера, которая будет отличаться от вышеупомянутых.

О внешности и характеристиках новой Hyundai Creta для РФ ничего не известно. На индийском и китайском рынках автомобиль получил «дутые» формы кузова, радиаторную решётку каскадного типа, многоярусную переднюю оптику и светодиодные задние фонари.

В салоне «Креты» изменений тоже предостаточно: новая передняя панель, полуцифровая «приборка» и мультимедийная система с сенсорным экраном.

Фото: Hyundai Creta второго поколения, источники: Hyundai, Autonews

Стоит отметить, что в Индии новый корейский кроссовер обогнал по продажам недавно появившийся на рынке KIA Seltos. В мае 2020 года было реализовано 3 212 единиц Hyundai Creta свежей генерации, в то время как продажи «Селтоса» составили всего 1 611 экземпляров. Это говорит о том, что «Крета» стала популярнее своего «собрала» в два раза.