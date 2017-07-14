Старт производства Nissan Magnite перенесен на январь 2021 года

Японская новинка должна была увидеть свет уже этим летом.

Фото: Nissan Magnite, источник: GaadiWaadi.com

Издание Bharatautos сообщает, что Nissan перенесла старт будущего компактного кроссовера Magnite на январь 2021 года. Официальный дебют «Магнита» планировался на август текущего года, но из-за угрозы блокировки границ, компания отложила запуск производства модели. Индия и Россия могут увидеть новый паркетник не раньше следующего года.

Отмечается, что из-за режима самоизоляции на заводе Renault-Nissan в индийском Тамил Наду прекратилась сборка нового Nissan Magnite. По этой же причине компания не стала проводить испытания компактного кроссовера.

Не только Nissan, но и Renault рассматривает возможность появления SUV на индийском рынке. Но французский паркетник под именем Kiger уже прошел испытания перед введением режима самоизоляции. Это значит, что «Кайгер», который должен был выйти на рынок Страны пряностей во время новогодних праздников, увидит свет позже.

В основе Nissan Magnite и Renault Kiger лежит локализованная версия архитектуры CMF-A+ от Renault-Nissan. Предполагается, что под капотом обоих паркетников расположится бензиновый двигатель объемом 1,0 литра на 95 лошадиных сил, сочетающийся с МКПП и АКПП.

Фото: Nissan Magnite, источник: IndianCarNews

Как отметили журналисты индийского издания, новый Nissan Magnite является одним из важнейших продуктов японской компании для рынка Индии. Кроссовер составит конкуренцию Hyundai Venue, Maruti Suzuki Virara Brezza, Tata Nexon, Ford Ecosport, Mahindra XUV300 и Renault Kiger. Стоимость «Магнита» в Индии составит от 600 000 рупий или 549 000 рублей. Такая цена позволит «перетянуть» на себя покупателей из сопутствующих сегментов.

Напомним, что Nissan оформил в России патент на новый компактный кроссовер под именем Datsun Magnite. Новинка будет базироваться на переднеприводной платформе CMF, а длина составит около 4 метров. Официальный дебют машины должен был состояться в течение ближайших нескольких месяцев.