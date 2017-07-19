Осенью начнутся продажи бюджетного Nissan Kicks на базе Renault Duster

Японские машиностроители готовят к презентации новую модификацию компакт-кросса Nissan Kicks. Основой для него послужила платформа кроссовера Renault Duster. Продажи автомобиля начнутся будущей осенью.

Сейчас модель Nissan Kicks предлагается на китайском и южноамериканском рынках. В актуальной версии машина выпускается на шасси моделей Juke и Micra. Для индийского рынка автомобиль будет построен на платформе B0, на которой основаны Renault Duster и Logan. Это позволит заметно удешевить разработку паркетника для Страны пряностей и упростить запуск его производства.

В Индии ужей сейчас в тестовом режиме собирается Nissan Kicks. Машина стала на конвейер в городе Ченнай. На данном предприятии планируют выпускать по 50 000 кроссоверов ежегодно, по 20 000 из которых будут экспортными.

Моторный отсек индийской версии кроссовера Nissan Kicks займет 1,5-литрвоая силовая установка H4K. Ее производительность составляет 106 л.с. Также для модели предусмотрен турбодизельный двигатель 1.5 К9К отдачей 110 л.с. Оба агрегата будут комплектоваться 5-МКПП или бесступенчатым вариатором. Паркетник будет предлагаться только в переднеприводном исполнении.