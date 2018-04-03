Nissan Kicks получил лимитированную "футбольную" версию Fan Edition

На автомобильном рынке дебютировала серийная версия кроссовера Nissan Kicks. Новинка получит название Fan Edition, и по расчетам компании получит популярность среди фанатов футбола.

Модель отличается новой окраской кузова, выполненной в синем и белом цветах. Стойки получили черный окрас. Fan Edition получит тонированные стекла, коврики с названием серии и окантовкой синего цвета, инновационную мультимедиа систему, а также диски диаметром 17 дюймов

В качестве силовой установки лимитированный паркетник оснастят атмосферным двигателем, способным генерировать 118 лошадиных сил, объем которого составит 1,6 литра. В качестве трансмиссии предложена 5-скоростная механическая коробка передач, а в спецверсии предложат вариатор. Nissan выпустит 400 машин серии Kicks Fan Edition, а приобрести модель можно будет за 1 091 000 рублей.