Блогер сравнил KIA Cerato III и Toyota Corolla XI

Два седана по своим характеристикам идут друг с другом впритирку.

Фото: KIA Cerato III, источник: KIA

Когда автолюбитель задается целью купить себе беспроблемный подержанный седан по невысокой цене, он часто вспоминает о Toyota Corolla XI. Однако «японка» известна своей слабой динамикой, и тут же вспоминается её более резвый прямой конкурент — KIA Cerato. Блогер с YouTube-канала «Тебе Водить» сравнил модели и рассказал, какие еще преимущества и недостатки у них есть.

Надежность

Не сказать, что Toyota Corolla XI не способна доставить владельцу проблем, у неё, как и у всякого автомобиля есть свои «детские болячки». Плюс в том, что выявить их и принять меры легко. Это, например, скрип задних тормозов, появляющийся из-за конструктивного просчета — решается обычной регулярной чисткой и смазкой суппортов. Более серьезной проблемой станет ЛКП. В этой модели оно вышло слабым даже по меркам «японцев», из-за чего сколы постоянно будут преследовать владельца «Короллы». Остается смириться, подкрашивать или прибегать к защитной пленке. В остальном машина вынослива и по моторной гамме, и по подвеске, и по трансмиссии.

KIA Cerato в этом сравнении не отстает от «японки», а в чем-то даже перегоняет, взять то же лакокрасочное покрытие. Из-за этого, если поставить рядом «Церато» и «Короллу» с одинаковым пробегом, «кореец» будет выглядеть симпатичнее. Не подкачала и техническая часть, поэтому в плане надежности Cerato вырывается чуть вперед и зарабатывает балл.

Фото: Toyota Corolla XI, источник: Toyota





Багажник

Если снизойти с объемов и удобства универсалов и кроссоверов до седанов, то у обеих машин достаточно вместительный для кузова багажник, однако «Тойота» ведет за счет дополнительных 50 литров, шумоизоляции крышки и защищенных пластиком и удачно расположенных петель, за что получает балл.

Интерьер

На задних сидениях и «Церато», и «Короллы» достаточно места, но «японка» подкупает более мягкими креслами и ровным полом, благодаря которому сзади комфортно расположатся и три человека. С другой стороны, «кореец» привлекает более ярким дизайном торпеды и функций вроде USB-портов и AUX. Таким образом, обе машины получают по баллу.

Трансмиссия

Линия коробок в KIA Cerato III скудная: 6-ступенчатая МКП или АКП. Обе не доставляют проблем: на «механике» раз в 100 тыс. км нужно менять сцепление, а на «автомате» — каждые 40-60 тыс. км нужно менять масло. В «Королле» заменой АКП стал вариатор. Он не ломучий и при грамотной эксплуатации отъездит те же 200 тыс. км, что и «автомат» Cerato, но съедает мощность мотора. Тут ничья.

Фото: KIA Cerato III, источник: KIA





Моторы

В моторной гамме KIA Cerato находятся 1,6-литровый движок мощностью 130 л. с. и 2,0-литровый агрегат отдачей в 150 «лошадей». Если выбирать машину по мотору, то «Киа» станет меньшим из зол, так как хоть «кореец» и не динамичен, это всяко лучше, чем 122 или 140 «японских лошадей». У обеих машин ресурсные моторы, но «кореец» может озадачить типичной проблемой — разрушающимся катализатором.

Управляемость

Как и всякая Toyota, «Королла» — вальяжная и валкая в управлении машина, что хоть и является делом вкуса, но свидетельствует о меньшей управляемости. В этом смысле «Церато» смотрится лучше, так как его управление острее, хоть и не критично. Балл получает «кореец».

Фото: Toyota Corolla XI, источник: Toyota

Таким образом, блогер пришел к выводу, что с перевесом в одно очко побеждает KIA Cerato III. В действительно значимых факторах он чуть лучше конкурента, однако этот небольшой отрыв и делает его более привлекательным автомобилем.