Toyota разработала нового ассистента для путающих газ и тормоз

Пока систему безопасности Plus Support получили только Prius и Prius PHEV, но японцы поделятся технологией и с другими компаниями.
С 1 июля в Японии для новых автомобилей начали предлагать инновационного ассистента Plus Support, которого разработала Toyota, сообщает Carcoops. Систему безопасности для путающих педали также добавили в функционал Pedal Misapplication Acceleration Control System II, которая уже устанавливалась в существующие авто.
Основная задача нового помощника от Toyota заключается в том, чтобы подавлять ускорение, когда водитель по ошибке нажал педаль газа вместо тормоза. В результате ассистент помогает предотвратить аварию.
На первый взгляд проблема ДТП из-за ошибочного нажатия на газ вместо тормоза может показаться незначительной. Но в Японии за рулем ездит много пожилых водителей, которые чаще других допускают эту ошибку.
Истоки представленной технологии можно проследить с 2012 года, когда появилась система ICS, которая тоже предназначалась для путающих газ и тормоз. Ранее ассистент срабатывал, когда датчики обнаруживали препятствие, например, стену или стекло, а также при движении задним ходом. Инновационная система Plus Support отличается тем, что способна подавлять ускорение и активировать тормоза, даже если перед автомобилем нет препятствий.
Разработчики Toyota определили ситуации, в которых водитель действительно должен нажимать на газ, и запрограммировали дорожного ассистента таким образом, чтобы в нужное время он отключался. Например, когда включены сигналы поворота или движение возобновляется после временной остановки, система понимает, что автомобилист сознательно давит на газ.
Toyota уже начала оснащать Plus Support гибриды Prius и Prius PHEV, позже помощник появится в остальных моделях марки. Поскольку компания ставит цель сократить количество ДТП, новой разработкой поделятся с другими автопроизводителями. Не исключено, что японские автомобили с технологией Plus Support будут поставлять и в Россию.