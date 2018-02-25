Toyota разработала нового ассистента для путающих газ и тормоз

Пока систему безопасности Plus Support получили только Prius и Prius PHEV, но японцы поделятся технологией и с другими компаниями.

Фото: Toyota Prius, источник: Toyota

С 1 июля в Японии для новых автомобилей начали предлагать инновационного ассистента Plus Support, которого разработала Toyota, сообщает Carcoops. Систему безопасности для путающих педали также добавили в функционал Pedal Misapplication Acceleration Control System II, которая уже устанавливалась в существующие авто.

Основная задача нового помощника от Toyota заключается в том, чтобы подавлять ускорение, когда водитель по ошибке нажал педаль газа вместо тормоза. В результате ассистент помогает предотвратить аварию.

На первый взгляд проблема ДТП из-за ошибочного нажатия на газ вместо тормоза может показаться незначительной. Но в Японии за рулем ездит много пожилых водителей, которые чаще других допускают эту ошибку.

Истоки представленной технологии можно проследить с 2012 года, когда появилась система ICS, которая тоже предназначалась для путающих газ и тормоз. Ранее ассистент срабатывал, когда датчики обнаруживали препятствие, например, стену или стекло, а также при движении задним ходом. Инновационная система Plus Support отличается тем, что способна подавлять ускорение и активировать тормоза, даже если перед автомобилем нет препятствий.